在退出30年之後，1日公投結果中，有3分之2丹麥民眾贊成丹麥與歐盟在軍事上，未來要更加深層交流。

丹麥是歐盟成員國當中，唯一一個不適用歐盟國安政策的國家。不過，因為俄烏戰爭影響，當地過半民眾選擇重新回歸更緊密的歐盟協防體系。不過，反對者認為，歐盟軍事協議過於官僚，且丹麥要加入的話花費成本過高。

北歐近日在政治方面的態勢改變不小，瑞典以及芬蘭決定申請加入北約組織。另外，丹麥與西歐的德國，雙雙承諾將大幅提高國防費用。德國媒體報導，當地政府將斥資50億歐元，購買波音公司製造的60架CH-47F重型運輸直升機。

丹麥是北約原始創始國之一，不過，北約最大軍事力量的美國日前也明說，歐洲各國必須為自己的國安承擔更大責任。丹麥保守人民黨黨魁認為，美國已經說得很清楚，並認為丹麥未來能強化與歐盟間的軍事行動很有意義。因為總不能歐洲有事時，都讓美國一直來馳援。

根據歐盟目前共同安全與防務政策，丹麥日後能夠參與各項包括在索馬利亞等，全球不同的聯合軍事活動。除國防外，加入歐盟組織長達50年的丹麥，也選擇不採用歐元，並在2000年投票表決退出歐元區。