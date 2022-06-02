惠普企業（Hewlett Packard Enterprise Co.）上季營收獲利表現不如市場預期，但表示強勁的客戶需求帶動訂單大幅成長20%。

惠普企業周三盤後股價下挫7.03%，報14.67美元。

惠普企業公布第二財季（截至4月30日的）營收年增1.5%，為67億美元，不及分析師預估的68億美元。獲利為2.5億美元，略低於前一年同期的2.59億美元。每股盈餘為19美分，與前一年同期持平。

經調整後每股盈餘為44美分，略低於分析師預估的每股盈餘45美分。

該公司表示訂單連續4個季度實現20%以上的增長，但俄羅斯入侵烏克蘭對獲利造成的衝擊達1.26億美元。

財務長Tarek Robbiati在法說會上表示，訂單連續4個季度成長 20%或更高，讓我們有信心實現我們在2021年法說會上提出的展望，即2022財年全年營收將成長3%～4%（經匯率調整），以及營收複合年均增長率（CAGR）長期達到2%～4%。