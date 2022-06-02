新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，引發嚴重晶片荒，許多廠商接連擴產以滿足龐大需求，然而隨著新產能開出、消費者需求下滑，引發市場對半導體供過於求的擔憂，不過美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二表示，全球半導體短缺將持續到2023年，甚至需要更長的時間才會緩解。

The Eeconomic times報導，雷蒙多結束陪同美國總統拜登參訪亞洲的行程後，周二針對晶片荒議題發表看法，她強調全球半導體短缺的時間會到2023年，甚至還會延續更長時間，「不幸的是，我沒有看到晶片短缺會在明年緩解的跡象。」

不僅如此，她也提到在拜訪南韓期間，曾與包括晶圓製造商領導人在內的十多位半導體企業的執行長碰面，討論晶片短缺的問題，「他們都同意，直到2023年甚至2024年初，才可能見到真正的緩解。」

透過此機會，雷蒙多再次呼籲國會採取行動，為厚實國內晶片製造能力的法案提供資金，「現在每個國家都有補貼，如果不迅速採取行動，三星、英特爾和美光等廠商將在另一個國家建造，那會是一個巨大的問題。」

美國參議院和眾議院各自批准520億美元的晶片法案與3500億美元的美國競爭法案，內容皆涵蓋發展晶片生產在地化的資金，但迄今兩邊都未能就最終版本達成一致態度，還需要時間協商。