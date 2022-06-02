撞球「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中今年重返國際舞台，5月共攜手參加3場國際賽事，分別是5月5日到8日世界花式撞球大師賽、5月13到15日羅馬尼亞公開賽與5月17日到22日英國公開賽，哥哥柯秉逸分別獲得季軍、冠軍、第97名，弟弟柯秉中則分別排名第17名、第17名與第25名。

過去2年因疫情考量，世界各地的國際賽事接連取消、停辦，如今歐美等地的比賽陸續復辦，柯氏兄弟除了持續在Youtube創作外，也正式回歸國際舞台，此趟經歷三場賽事後，大哥柯秉逸提到：「自己已經有找到疫情前比賽的感覺，原本覺得需要更多的時間來調整狀況、適應比賽的壓力，但這趟出國的比賽在防疫的考量下，我們也找到調整節奏的方式，因此給自己的成績打60分及格。」

而二哥柯秉中雖然成績不盡理想，但狀況也逐漸步上軌道：「因為太久沒有在高強度有壓力的情況下打球，所以在關鍵的時候抗壓性有點不夠，這是之後練習時可以再加強的。」此趟回國後預計再做半個月的調整，將於6月14日前往英國進行世界雙打賽，此次為柯秉逸睽違5年後再次參賽，希望能重返2015年的冠軍寶座，此外，今年的7月份在美國舉行的世運會，弟弟柯秉中將以國手身份代表台灣出賽，而小弟柯秉漢也預計於9月開啟國際賽事之旅。

在全球疫情的當下出國比賽前柯氏兄弟幾乎以閉門訓練為主，除了自己做足準備之外，特別感謝提供贊助的單位厚源國際財務規劃有限公司、飆捍、notorious、仁桿、台塑企業暨王詹樣公益信託、幸福感婚紗、億昱鋼鋁業有限公司，讓兄弟倆無後顧之憂的放手一搏。

柯氏兄弟下半年國際賽賽程：06/14-19 世界雙打賽 world cup of pool、09/21-24 CSI密西根公開賽(美洲豹）Kellogg Arena 密西根州、10/06-08 Sandcastle9Ball Open Sand Castle Billiards 紐澤西州、10/10-15 美國公開賽 Harrah’s Hotel 大西洋城、10/19-22 FargoRate 俄亥俄公開賽 Robert’s Center 俄亥俄州、10/30-11/05 International Open Sheraton Hotel Norfolk 維吉尼亞州、11/14-20 世界8號球錦標賽 San Juan 波多黎各。