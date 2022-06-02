住展雜誌今（2）日最新調查顯示，在疫情影響下，5月房市買氣仍維持在綠燈之上，顯示房市雖因疫情而降溫，但不至於到冰凍狀態。不過，銷售成績呈現M化，有些舊案呈現來人萎縮、甚至零成交，但有些新案也出現買氣爆棚的熱絡市況，兩極現象明顯。代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年5月分數來到45.7分，較4月（45.4分）微增約0.3分，對應燈號則依然維持綠燈，已經「連10綠」。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、成交組數等兩項分數下滑，僅新成屋戶數一項分數上揚，另來客組數、議價率、待售住宅建案分數等三項分數，呈現持平。住展雜誌研發長何世昌表示，5月風向球分數止跌回升，主因是整體市況下滑幅度趨緩，甚至可能已經觸底，以及新成屋供給量增加所致；從市況上來看，雖然疫情使得建案銷售量走低，但同時也讓供給更為緊俏，供需失衡的問題仍有助於房價往上墊高。何世昌分析，在價格方面，雖然本土疫情在5月快速飆升且累計染疫人數突破百萬，但新建案價格仍未看到鬆動跡象，主因是營造、土地成本還在歷史高峰，且疫情導致工地停工狀況頻傳，進一步加重推案成本，建商不輕易降價其來有自，5月北台灣新建案平均議價率仍維持約11.7％，與4月數值相當。代表市況來客組數部份，5月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數，約為25.6組／週，較4月（26.7組／週）僅略減1.1組／週，減幅十分有限。至於在成交組數方面，5月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.5組／週，較4月（2.8組／週）減少0.3組／週。何世昌分析，5月新建案市況表現既極端又詭譎，銷售一段時間的舊建案，來客組數續降，成交也受到打擊，尤其以中和、板橋等地受創幅度最大，這兩區建案平均單週來客組數，都不到10組／週、成交組數僅有0～2組／週。雖然舊建案銷售成績單不佳，但少數新開賣的建案卻呈現人氣、買氣爆棚、成交價創高的特殊景況，如內湖、新莊、林口、八里、鶯歌與竹縣多地，都有類似情況發生。何世昌認為，今年疫情蔓延全台，但新建案市況並未像去年一樣急劇重挫至黃藍燈，目前還是維持在綠燈之上，顯示房市雖因疫情而降溫，但不至於到冰凍狀態。