近日騰訊「薪酬福利部」發佈了一則《關於薪酬回顧有關調整的通知》郵件，引發內部、外界關注並登上熱搜榜。該通知主要有兩點，包含未來騰訊將不再單獨針對職級晉升做即時的薪酬調整，第二是年度薪資回顧將從原來的6月份改至7月份，並且立即執行。

根據券商中國報導，換句話說，騰訊此次調整改變了以往的「升職=加薪」的既有印象。這也遭大陸網友評論，「互聯網大廠也內卷起來了？」、「升職不加薪還有什麼意思？」，更質疑難道就要晉升多幹活、不談錢才是好員工嗎？

也有人逆向思考，這凸顯如果未來在騰訊沒有升職的員工，反而可能會遭遇降低薪酬的壓力。

在騰訊該封郵件中表示，未來每年將根據自身經營規劃以及外部市場情況，對員工現有薪酬水準進行整體回顧，不再單獨針對職級晉升做即時的薪酬調整，相關調薪資源與年度薪酬回顧資源整合。但強調此次調整並不意味晉升跟薪酬沒有關係，也並沒有把相應的資源取消，而是為讓管理者有更完整的視角。

多名騰訊員工證實有此信件，「晉升不一定加薪了，加薪與否與業績、績效的關係更加密切。」

而受疫情等多方面因素影響，互聯網科技企業也紛紛謀求縮減開支。觀察騰訊今年第1季營收1355億元（人民幣，下同），年增率幾乎停滯，再按照非國際會計準則下，淨利潤為255.5億元、年減23％，若以騰訊公司權益持有人應占盈利來看，則降幅更大，實現淨利潤234億元、年減51％出現「腰斬」。