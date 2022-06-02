現年37歲德國饒舌歌手Dr. Knarf(尼科)，4年前犯下一項重大錯誤，釀成後續人生面臨諸多難題。那時他獨自待在地下室，盼能製作高濃縮大麻，哪知裝有丁浣氣體的瓶子爆炸，威力強到人都給炸飛，送醫切除一大半頭骨，全身面臨40%燒傷，更是欠下醫院新台幣735萬元治療費，最終只能申請破產。

German hiphop artist Dr Knarf liked methamphatines a lot. So much so, he set up a lab in Cologne, Germany to manufacture them.



Then, in February 2017, his lab exploded and made a mess. Here is a recent picture he posted to Facebook, about three years after the accident. pic.twitter.com/bLfdyJPo3E — Kurt Weinschenker (@KurtBW_News) December 2, 2019

根據《daily star》等外媒報導，Dr. Knarf在2017年2月至地下室的工作室，藉由丁浣氣體加熱大麻油，以便自製高濃縮的大麻萃取物，卻因冰箱電影走火引燃氣瓶，產生劇烈爆炸，力量強到人飛到窗戶撞破玻璃。Dr. Knarf全身皮膚有約40%燒傷，昏迷了整整3個月，並且四度中風，因此被認為已無生還可能。

حادث مأساوي فقد مغني الراب Dr. Knarf نصف رأسه وذلك عندما واجه انفجار تسبب هو فيه كان يخلط مخدر القنب الهندي مع غاز البوتان عام 2017

أربعون في المائة من سطح بشرتي محترق لقد أجريت ما يقرب من 50 عملية جراحية

مديونً بأكثر من 200 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف المستشفى

الله يشفيه pic.twitter.com/C5AIsO0kpP — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) June 1, 2022

由於Dr. Knarf頭部嚴重受傷，大腦開始腫脹，因此醫生要切除他頭骨一大半。直至今日，Dr. Knarf已進行50次手術，現在都要依靠輪椅行動，而由於頭部乍看之下只剩半顆，「大家都覺得醫生拿掉一半的頭腦，但事實並非人們心中想像的那樣」另外由於他皮膚燒傷嚴重，並未有足夠頭皮組織重建頭骨。

如今他已接受50次手術，帶給他20萬英鎊(約735萬新台幣)醫療負擔，他只好前去申請破產，再加上他曾販賣毒品等引來司法纏身；殘酷現實需要面對，2019年他幫歷史研究機構做文書工作，隔年回歸歌手本業做專輯《Prometheus》。人生不能放棄，換個形式繼續向前，成為他的人生座右銘。

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