現年37歲德國饒舌歌手Dr. Knarf(尼科)，4年前犯下一項重大錯誤，釀成後續人生面臨諸多難題。那時他獨自待在地下室，盼能製作高濃縮大麻，哪知裝有丁浣氣體的瓶子爆炸，威力強到人都給炸飛，送醫切除一大半頭骨，全身面臨40%燒傷，更是欠下醫院新台幣735萬元治療費，最終只能申請破產。
根據《daily star》等外媒報導，Dr. Knarf在2017年2月至地下室的工作室，藉由丁浣氣體加熱大麻油，以便自製高濃縮的大麻萃取物，卻因冰箱電影走火引燃氣瓶，產生劇烈爆炸，力量強到人飛到窗戶撞破玻璃。Dr. Knarf全身皮膚有約40%燒傷，昏迷了整整3個月，並且四度中風，因此被認為已無生還可能。
由於Dr. Knarf頭部嚴重受傷，大腦開始腫脹，因此醫生要切除他頭骨一大半。直至今日，Dr. Knarf已進行50次手術，現在都要依靠輪椅行動，而由於頭部乍看之下只剩半顆，「大家都覺得醫生拿掉一半的頭腦，但事實並非人們心中想像的那樣」另外由於他皮膚燒傷嚴重，並未有足夠頭皮組織重建頭骨。
如今他已接受50次手術，帶給他20萬英鎊(約735萬新台幣)醫療負擔，他只好前去申請破產，再加上他曾販賣毒品等引來司法纏身；殘酷現實需要面對，2019年他幫歷史研究機構做文書工作，隔年回歸歌手本業做專輯《Prometheus》。人生不能放棄，換個形式繼續向前，成為他的人生座右銘。
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