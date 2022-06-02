今年以來一直壓抑的陸股，在五月表現揚眉吐氣，不但上漲，而且漲幅僅次於俄羅斯，各指數漲幅依序為深圳成份4.59%、上海綜合4.57%、深圳中小板4.53%。陸股漲勢，連帶也反映在投信發行的中國ETF表現上。觀察投信發行的所有陸股相關以新台幣計價原型ETF，五月績效表現前5名依次為FH中國5G(00877)，富邦中証500(00783)，群益深証中小(00643)，國泰中國A150(00743)，元大MSCIA股(00739)。若將匯率因素也納入，5月以人民幣計價的群益深証中小+R(00643K)，單月報酬率則高達6.25%，績效排名居首。

群益深証中小100ETF(00643)經理人張菁惠表示，觀察中國企業獲利情況，中國民營企業貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新。建立中國式現代化的過程中，不能單靠國有資本，必須結合民營企業的優勢，壯大中國經濟實力。其中新經濟、政策主導行業，2022年獲利增長力道仍佳，提供行業股價基本面支撐。以今年中國主要指數及重點行業淨利潤年增率預估來看，代表新經濟的中小100指數55%、創業板46%、科創50指數41%，遠勝於舊經濟的上證指數19%。

5月陸股以新台幣計價原型ETF績效第一的FH中國5G(00877)，先10大持股包括:立訊精密、歌爾股份、中興通訊、兆易創新、三安光電、聞泰科技、聖邦股份、卓勝微、工業富聯、德賽西威等。