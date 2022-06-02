KID跟潘慧如分享新婚生活。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如主持的YT頻道節目《飲joy BAR》本周邀請KID分享，一向直率的KID坦言年初結婚後沒上過談話節目，主動想趁機分享婚姻生活，透露目前小倆口每天都認真「做人」，老婆買排卵試紙檢測，會開心通知「老公排卵期到囉」，他搞笑說按表操課的心得是，「一開始很興奮好玩，幾天之後發現有點辛苦」。

潘慧如和KID其實並不熟，但因為潛水結下不解之緣，原來潘慧如前陣子對潛水有興趣，主動向KID討教，之後努力拿到潛水執照，過程讓他刮目相看。他坦言以前覺得潘慧如就是「演戲的，美美的」女生，沒想到對潛水竟然如此有行動力。KID的義氣相挺也讓潘慧如大受感動，因為她幾次求助都獲得秒解決；一向敬老尊賢的KID直白地說「因為你是演藝圈的前輩」，這句話當場讓潘慧如動手扁人。

KID話匣子大開分享新婚生活，他笑說之前苦無機會分享，在自己頻道秀恩愛也太噁，但他大吼「結婚後就是爽」，覺得人生圓滿。原來他覺得老婆家庭幸福，相較之下自己小時候環境不佳，教育照顧都不好，幾乎是在外面野大的，看到老婆家裡很棒，也因此養成個性好的另一半，讓他會很想加入這個家庭。他甜蜜地說：「認識她後沒多久就認定她，也對未來好好教育下一代有一個憧憬。」過去偶爾會有些情緒的KID自認婚後滿臉笑容，「原來有一個家庭這麼快樂，過去每一任(女友)我都想結婚，完全付出卻都沒有結果」，現在才發現關鍵是要遇到對的人。

《飲joy BAR》邀請來賓分享自己喜歡的飲品，熱血的KID喜歡的是退火的甘蔗汁，不過他自認龜毛，不喝白甘蔗汁，而是喜歡香氣甜暖的紅甘蔗汁，小時候會站在摩托車上和爸媽「三貼」兜風，當時還沒有妹妹，到花蓮市一隅向一個三輪車阿伯買現榨的甘蔗汁；他也透露「演藝圈的爸爸」憲哥曾指點「燒的紅甘蔗汁可以止咳預防感冒」，憲哥也非常愛喝，甘蔗汁讓兩個爸爸間有微妙的連結。不過他不改人來瘋本性，加碼爆料憲哥曾在節目中豪邁地拿起紅甘蔗汁，結果假牙掉了，錄影中途還淡定地問說這地方有牙科嗎，錄影因此中斷，讓他先去把牙齒黏回來的超扯經驗。

身為資深YouTuber，KID也傳授誤入叢林的小白兔潘慧如幾招心法，一是正經八百錄正片沒人要看，反而節目花絮會吸眼球，再者則是要觀察最新的事物，不能在話題上漏接，他大讚潘慧如製作影片超認真，但也很燒錢，坦言藝人常常都是不服輸，硬著頭皮做。《飲joy BAR》在YT「不是電視台」頻道週五首播。