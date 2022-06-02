烘焙大廠南僑（1702）今（2）日舉行股東常會，南僑集團會長陳飛龍表示，過去一段時間因為疫情等因素，南僑面臨到原料上漲、運輸障礙等各種難題，確實承受不小的壓力。不過南僑經歷過金融海嘯等各種危機，有信心可以順利度過。

由於上海、泰國6月相繼解封，南僑看好有機會出現一波報復性消費，營運可望逐漸撥雲見日。

這波疫情，南僑在台灣、大陸、泰國等三大生產基地，營運都照常，生產沒有停頓。但是在需求端，南僑很多產品是供應給餐廳、賣場、烘焙店等，因為疫情，民眾減少出門，餐館人流變少，南僑生意受到不小打擊。

南僑今年前四月營收64.05億元，年減1％；自結稅後獲利2.3億元，較去年同期大幅衰退41.7％，換算每股純益0.93元。

不過，上海市政府已經宣布6月1日起復工復市，要逐漸恢復正常生活；而泰國政府也改把新冠肺炎視為地方性流行病，逐漸解封開放。南僑主管看好因為疫情壓抑的需求，解封之後有機會出現一波報復性消費，公司營運將逐漸走出谷底。

南僑去年營收198.61億，年增12.7％；稅後純益10.71億元，也比前年同期成長12.7％，換算每股稅後純益4.32元，創下近五年新高。今天股東會拍板每股派發現金股息2.2元。

展望未來，南僑重兵部署的泰國廠，2018年底啟動新廠興建工程，投入裝設嬰兒米果產線及烘焙麵包零食產線各一條，其中米果產線已於去年第二季順利投產；另烘焙麵包零食產線也預計今年下半年投產，可望為公司今年下半年營運提供新的動能挹注。

另外食品營收占南僑集團營收比重已超過97％，接下來南僑會繼續在油脂、稻米、麵粉乳製品上加碼研發投資，滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品。