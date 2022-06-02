酒後心情不佳竟拿遊民出氣。一名35歲呂姓男子1日晚間酒後行經竹東夜市附近，看到一名60歲陳姓遊民坐在路邊，竟趁著酒意衝動陳男拳打腳踢，甚至一路拖行毆打至河堤盡頭，附近攤販驚覺不對，趕緊報警，陳男送醫後因傷勢過重不治。呂男則當場被趕到的警方逮捕，目前正釐清詳細動機及陳男死因，全案朝殺人罪嫌方向偵辦。

渾身酒氣的呂男當晚10時許行經竹東夜市時，看見一旁坐著的陳男，疑似突然心情不佳、眼見遊民好欺負，竟莫名對陳男拳打腳踢、又搥又踹。附近攤販原以為兩人是友人，只是酒後起衝突，未料呂男竟沿路拖行毆打陳男足足了百公尺遠，攤販驚覺不對勁，「怎麼還在打？」於是上前關心。

攤販們靠近兩人後，眼見呂男竟舉起身旁籃球大的景觀石，意圖再下重手，紛紛大聲喝斥阻止，呂男才放下手中石頭。趕來的警方也因呂男涉嫌殺人，以準現行犯方式逮捕。遭逮的呂男渾身酒氣，還對警方辯稱：「你們幹嘛要抓我？我又沒怎樣？」

遭毆打的陳男則已無呼吸心跳，送醫後仍不治，初步觀察頭部有傷，仍待今日相驗後釐清死因。據了解，陳男目前並非社會處列冊街友，警方也正調查案發原因及陳男死因，全案朝殺人罪嫌方向偵辦中。