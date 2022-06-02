中央在6都設置大型兒童疫苗接種站，國民黨新北市議會黨團今在總質詢批評，很多事新北從頭到尾都不知道，稱要送衛福部長助聽器，他才能聽見地方的聲音。新北市侯友宜表示，板橋車站昨接種率不高，增加施打站他都當成做善意，但如能讓地方能更全面了解，疫苗施打步驟順序可以更周全。

新北市議員陳儀君詢問侯友宜，指揮中心加設大型兒童接種站前，有諮詢過新北意見嗎？市長是不是嘴巴不夠甜、人脈不夠廣？像高雄市長陳其邁就天天跟衛生福利部醫福會執行長王必勝通電話還熱線到半夜，市長也有嗎？是否跟中央溝通不良造成真心換絕情。

市議員劉美芳則指出，市長5月25日上午宣布65歲以上長者施打疫苗可獲得2劑免費快篩，中央在下午宣布也要送2劑，而板橋設大型兒童疫苗接種站，新北事前也毫不知情，雙方溝通有問題，認為陳時中可能有重聽問題，建議幫他買助聽器；侯友宜重申，當時真的不知道中央有此政策。