網球RPG手機遊戲《白貓Tennis ～Rematch～》（以下簡稱：《白貓Tennis R》）事前登錄熱烈展開中，一周就獲得上萬玩家熱烈響應，日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )今(2)日更進一步釋出《白貓Tennis R》角色陣容，由白貓經典角色改編的紅髮主人公及愛麗絲，帶領阿修羅、哈爾等眾多選手一起登場 ，加上豐富的關卡設計，讓玩家透過單指即可輕鬆沉浸在對戰快感中，邀請喜愛《白貓》系列的玩家們一起組隊體驗網球樂趣！

《白貓Tennis ～Rematch～》角色介紹影片

《白貓Tennis R》選手新裝登場

以《白貓Project》經典角色改編，搭配日系二次元設計風格，除了紅髮主人公及愛麗絲等主角外，《白貓Tennis R》這次也推出阿修羅及哈爾等眾多角色，邀請玩家參加白貓運動會，化身為網球猛將，手持網球拍奔馳在球場上對戰競賽，邀請玩家拿出熱情一起締造最強扣殺！

《白貓Tennis ～Rematch～》角色新裝登場

主要角色介紹：

紅髮主人公

紅髮主人公在《白貓Project》中手拿寶劍充滿鬥志，是一位年輕的少年冒險家，更是玩家喜愛的人氣角色之一，在《白貓Tennis R》遊戲中將改拿球拍，與選手們一起踏上網球競賽的旅程，他的表現將讓人眼睛為之一亮！

《白貓Tennis ～Rematch～》角色–紅髮主人公

愛麗絲

愛麗絲是《白貓Project》遊戲的女主角，授予祝福傳說的庇護者，住在飛行島上，充滿希望的愛麗絲在網球世界中搖身一變成為美麗與球技兼備的網球好手，放下魔杖改拿網球拍，立志要拿下好成績。

《白貓Tennis ～Rematch～》角色–愛麗絲

阿修羅

阿修羅，心裡總是掛著哈爾妹妹，為人老實且堅守正義，頑固好勝的她願意付出體力接受嚴峻考驗，拿出必勝的決心出擊，為成為一位優秀的網球選手全力以赴，相信她將會晉級成功，贏得掌聲。

《白貓Tennis ～Rematch～》角色–阿修羅

哈爾

哈爾‧讓葉‧阿涅莫斯是一位為地上文明與海底文明和解而努力的少女，擁有堅強意志的她，努力不懈立志成為職業網球選手，將會使出必殺技能贏得最終勝利。

《白貓Tennis ～Rematch～》角色–哈爾

《白貓Tennis R》事前登錄活動如火如荼進行中，邀請玩家們一起體驗白貓網球世界，晉級成為網球好手。敬請持續鎖定《白貓Tennis R》相關新聞消息與官方粉絲團資訊。