一波未平一波又起，美國奧克拉荷馬州當地時間1日下午一名男子闖入杜爾沙（Tulsa）聖方濟各醫院（St. Francis Hospital）辦公大樓開槍，造成4人死亡、多人受傷，槍手隨後飲彈自盡。警方尚未透露兇手身份，僅說是一名年約35到40歲的男子，目前仍在釐清犯案動機。白宮表示，美國總統拜登已聽取這起槍擊案簡報，並聯繫州政府向地方官員提供支援。

杜爾沙警察局長穆倫貝爾格（Richard Meulenberg）表示，警方接獲報案，得知一名男子持步槍闖入醫院院區一棟大樓，狀態為「行凶中槍手」。他說，員警在4分鐘後到場，聽見2樓傳出槍響，「發現有幾個人被擊中」，接著就發現槍手的屍體，顯然是開槍自盡。

穆倫貝爾格告訴《紐約時報》，中彈受傷的人數似乎「非常少」，但案發當下有數百人竄逃而出，「試想這般混亂現場，你甚至可以聽見槍聲迴盪。」

案發的娜塔莉醫療大樓（Natalie Medical Building）內有骨科辦公室、門診手術中心和乳房保健中心，樓高5層、合計上百間房。警方目前將院區全面封鎖，並逐一徹查每間房，確認是否仍有其他威脅。

警方目前仍在確認槍手身分，穆倫貝爾格說：「這不是一個人隨機找一間很多人的醫院下手，他是刻意選擇來的這裡，他的行為是有預謀的。」但他並未透露更多詳情，也沒有解釋槍手的犯案動機。