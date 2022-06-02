彰化縣正處於疫情高峰期，主要感染是家戶群聚，約2成5確診是來自家戶群聚。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣楊小弟就讀國小二年級，和家人住在一起，爸媽和姊姊都先後確診了，搬到3樓住，只有他2次快篩陰，獨自住二樓，他很勇敢，和爺爺通電話報平安，還告訴爺爺「我會好好照顧自己的，不用擔心」。

楊小弟平時和父母及姊姊同住，但爸媽和姊姊先後都快篩陽性，收到居隔單都在家休養，只有他兩次快篩都陰性，爸媽和女兒怕兒子感染了，搬到3樓，讓就讀小兒子獨住2樓。

家族成員也發揮互助，協助把食物和食材送1樓，男童拿取後，就放在3樓樓梯入口，讓爸爸烹煮，煮好放在樓梯口，楊小弟再去拿取，吃完自己洗餐具。

家人全都感染了，只有小弟沒感染，被驚奇是「天選之人」，楊小弟也還沒施打疫苗，彰化縣衛生局表示，這可能和個人體質有關，加上平日在校落實防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，沒有共餐。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣正處於疫情高峰期，每天約4000多人確診的狀態，可能還要持續一、兩個星期，目前感染狀況，主要感染是家戶群聚，約2成5確診是來自家戶群聚。