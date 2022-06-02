根據加拿大軍方官員指出，目前加國空軍在西太平洋上空執行北約任務時，中國大陸的軍方戰機多次「逼近」加拿大空軍巡邏機。有加國前退役飛行員指出，因為巡邏機較大型且笨重，無法擺脫中國戰機，而陸方行為也可能會造成事故發生。

加國媒體《環球新聞》報導，目前加拿大皇家空軍CP-140 極光反潛機（CP-140 Aurora）目前正在執行聯合國監控北韓的任務，消息人士表示，陸方戰機多次在巡邏機執行任務時逼近，在距離僅20-100英尺的地方飛行，距離近到雙方飛行員可以進行眼神交流，有時甚至能看到陸方飛行員比中指。

消息人士指出，自聖誕節以來，陸方戰機進行了60多次此類的攔截行為，其中超過20次被認為非常危險；加拿大政府也就事件向北京發出外交抗議，但都沒有任何回應，也沒有阻止相關情形。

加拿大國防部也證實這些事件並表示「令人擔憂且發生頻率越來越高」。有發言人說:「在某些情況下，機組人員感到非常危險，他們不得不迅速修改自己的飛行路線增加間隔，以避免與攔截的飛機發生碰撞。」

加拿大智庫Macdonald-Laurier研究員柏頓（Charles Burton）說，他不僅擔心陸方飛行員的行為，甚至擔憂可能引發國際事故:「我真的不懂為什麼中國會冒著風險挑起一場國際衝突事件，如果中國的戰機造成加拿大飛行員喪命，這樣會讓雙方的緊張情勢更加劇。」

加拿大空軍退役指揮官、前F-35的試飛員佛林（Billie Flynn）表示:「CP-140巡邏機是大型又笨重的軍機，難以做出躲避的動作，因為做任何動作都有可能撞到逼近的中國的戰機。」

他指出，駕駛CP-140的飛行員遇到逼近的陸方戰機只能一路穩定飛行，並祈禱陸方戰機趕快消失離開，戰機的尾流也可能讓巡邏機面臨失控的風險。