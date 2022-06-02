吳姓夫婦入住高雄市小港區某知名汽車旅館，發現房間竟然有針孔攝影機，向櫃檯反應要報警，竟遭主管嗆「老闆是檢察官、不要鬧大」。高雄地檢署1日深夜聲明徹查到底，2日上午公布，該汽旅黃姓女老闆的配偶確實是司法官24期、台南地檢署的檢察官，但2019年已離職。

吳姓夫婦5月31日入住該汽車旅館，發現房間電視櫃角落的4個螺絲孔中，其中1個孔洞內藏著針孔攝影機鏡頭。到櫃台通知主管，主管第一時間否認，後來回到房間、拆開電視櫃後果真發現正在亮燈拍攝的鏡頭與線材。業者只說房價打8折並升等，還要求該夫妻別把事情鬧大，因為「老闆是檢察官」，讓夫妻傻眼氣炸，決定上網爆料。

吳姓夫婦的太太在臉書「爆料公社」上貼文，她當時已懷孕，與2對情侶朋友在當晚11點半入住高雄小港某知名汽車旅館，準備洗澡時，她的丈夫就發現電視牆上有四個鎖孔，仔細用手電筒照後發現是針孔攝影機。

摩鐵主管進房查看後第一時間否認是針孔，也否認該「鎖孔」可以拆下。後來該女網友與丈夫堅持將電視櫃拆下，果然發現裡頭有線材與電子零件，業者才證實是針孔攝影機，她推測該「鎖孔」已在房間多時，受害者恐怕不計其數，而業者的後續處理只是房價打八折並升等房間，還稱「老闆是檢察官」要她不要把事情鬧大，之後也不再與她聯繫，讓她痛批態度惡劣。

小港分局偵查隊隊長范振家表示，入住的夫妻檔旅客5月31日入住汽車旅館，使用下載的反針孔APP，一偵測果然發現異常，並已提告妨害秘密罪，雖然業者解釋是可能是之前投宿旅客裝設，但夫妻檔也堅持提告，全案仍正在偵查中。

雄檢1日深夜發出聲明，強調公務員依法不得兼職，法官法亦有嚴謹規範。初步查證，掌握旅館負責人並未發現有司法官身份，至於是否另有其他負責人或幕後經營者，將繼續清查。另房客提告業者涉嫌妨害秘密部分，高雄市政府警察局小港分局已檢卷報請指揮分案調查，除查明本案外，如有發現公務員涉案或包庇舞弊情事，決不寬貸，必會深入追查，以清吏治。

2日上午雄檢再度聲明，經徹查，該家摩鐵從2007年設立經營，負責人黃姓女子的老公確實是台南地檢署的陳姓檢察官，司法官24期，但已於2019年離職，但無論身分為何，該追究的刑責還是會追究到底，將傳喚黃女到案說明。