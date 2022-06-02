根據路透社取得的一封電子郵件，特斯拉執行長馬斯克在信中要求員工返回辦公室上班，否則就離開公司。

在這封周二晚間發給員工的信中，馬斯克寫道：特斯拉所有員工每周都必須在辦公室工作最少40個小時。如果你不出現，我們將假設你已經辭職。你越資深，你的存在就越顯眼，這就是我大多住在工廠的原因，這樣生產線上的人就能看到我和他們一起工作。如果我沒有那樣做的話，特斯拉早就破產。

兩名消息人士已經證實這封電郵的真實性，但特斯拉尚未對此發表評論。

由於部分員工反對，以及加州疫情反彈，矽谷的科技大廠並未要求全職員工返回辦公室。

特斯拉已將總部遷移到德州奧斯汀，但在舊金山灣區還有一座工程研發基地與一座工廠。

馬斯克在信中表示，當然有些公司不需要這麼做，但他們上一次發布偉大的新產品是什麼時候？應該有段時間了。特斯拉將創造和製造地球上最令人興奮和最有意義的產品，而這不會靠打電話就能實現。