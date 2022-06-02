前偶像男團「飛輪海」成員炎亞綸，曾發表地震成因及預測判斷被封為「地質學家」、「炎P」，帥氣臉龐加上直率性格，累積無數死忠粉絲，常在社群網站與粉絲互動的他，日前選在深夜公開一系列養眼照，大秀性感8塊冰塊腹肌，讓所有粉絲看的臉紅心跳。

炎亞綸在社群網站公開一系列養眼照，他穿著紅色貼身背心，精實強壯的麒麟臂撕開衣服，大秀性感8塊冰塊腹肌，另一張則是上半身全裸，外搭一件西裝外套，單手微抬露出臂肌，完美胸肌線條全被看光，讓網友驚呼：「太不科學了」，他也開心表示：「我現在身材線條比2個月前還緊實，當然要好好秀出來」，更透露最滿意的身體部位是胸肌、背肌與腹肌。

炎亞綸大秀性感8塊冰塊腹肌，讓粉絲看的臉紅心跳。(炎亞綸 Aaron Yan臉書)

擁有人人稱羨的精實身材，炎亞綸坦言曾經歷過肉肉的黑暗期，由於並非易瘦體質，當藝人後完全沒空運動，加上未控制食量，一度胖到72公斤，演唱會演出時因此褲子炸開，才讓他意識到要控制體態，提及曾為了減肥吃來路不明的減肥藥，導致狂拉肚子之外，整張臉還變的蠟黃，之前為了準備手搖飲副業，一天最多喝30幾杯飲料，導致體重狂飆6公斤，好在靠著運動才瘦回來。

炎亞綸不忘用自身經驗對粉絲喊話：「減肥一定要馬上行動，而且要想漂亮的體態是給自己看的，想要擁有健康的體態，當然要努力去爭取！我都可以維持的很好，相信大家也可以」，更自豪表示，自己已經從地質專家變成體控專家。