根據公開資訊觀測站的資料顯示，各上市公司旗下在大陸設據點的台資租賃業第一季獲利，20餘家只有一家出現小幅虧損外（另有兩家母公司沒有公告子公司資訊），大部分公司盈餘持續成長，甚至有12家公司第一季盈餘都較去同期成長一成以上。

台資租賃公司獲利最多的仍是中租控股旗下的仲利國際，在第一季有33.71億元。另外，仲津國際、和運國際租賃、裕融租賃，以及王道銀行旗下台駿租賃等，第一季稅後淨利都逾新台幣億元。

由於從4月起上海開始封城，直至6月1日才解封，對於第二季營運是否會受封城影響？在大陸駐點的台資租賃主管表示，在大陸租賃業務主要都以設備租賃為主，客戶多半多為製造業，在上海本地並沒有太多的業務，因此，大部分台資租賃並不會把總部設於上海，在上海頂多只是一個據點，例如：上銀租賃、遠榮租、台企銀租與陽信租賃等，其他分公司繼續運營，所以上海封城對台資租賃業影響小。其實大陸疫情從農曆年前後就轉趨嚴重，第一季初期先是從其他省分，第二季才輪到上海，但有些台資租賃公司營運還是有受到影響。

為了因應疫情受到負面影響，台資租賃主管也表示，大陸官方也推出很多惠民措施，包括各種抒困貸款、利率不高、條件從優，以及降準等政策，借款利率趨降，這部分雖然會侵蝕部分租賃客源，並壓低承作利率或客戶邊際化，但是，對於大陸舉債的台資租賃卻可降低借款成本；反之，台資租賃若仍以外債為主，因為美金避險成本高，所以在境外人民幣利率又節節攀升之下，除了財務成本上揚之外，相信第二季或有匯損產生。