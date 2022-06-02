中國物流與採購聯合會1日公布，5月份大陸物流業景氣指數為49.3％，較4月回升5.5個百分點，出現反彈式回升。

澎湃報導，指數明顯回升顯示，在疫情防控常態化基礎上，大陸物流與供應鏈運行保持強勁韌性。分項指數中，業務總量指數、庫存周轉指數、設備利用率指數和新訂單指數回升明顯。

業務量指數方面，東部地區趨於好轉。隨著物流保通保暢政策措施加快落實，物流便利度顯著改善，業務量保持增長態勢，與生產、消費需求釋放形成良性互動、相互促進。5月份，業務總量指數為49.3％，月增5.5個百分點。

總體來看，在超大市場規模和行業強勁韌性支撐下，5月份物流運行出現反彈式回升。但回升的基礎仍不穩固，過程中不平衡不協調現象較為突出。例如大中型物流企業恢復較快，小微型物流企業恢復相對滯後，收入增長與盈利不同步、行業投資不均衡等問題仍然存在。

專家建議，要繼續關注疫情對物流運行短期衝擊的影響，加大對物流與供應鏈的支持扶持力度，提升企業微觀活力，增強抗風險能力。