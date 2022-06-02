Gogoro長期致力於創造革新能源技術，為城市提供永續移動解決方案，秉持品牌推廣永續能源的理念，呼應全球淨零排放趨勢，宣布攜手台灣大學共同推動「校園永續治理計畫」，讓永續發展從教育紮根並與國際接軌。

「Gogoro x NTU校園永續治理計畫」共有八項執行方案，包括：課程合作、實習計畫、產學合作、創意競賽、校園大使、體驗中心、試乘體驗、環保藝術。這是在聯合國宣布「2030永續發展目標」，鼓勵各大學積極投入環境永續、在地關懷及節能減碳目標後，一項全方位的產學合作計畫。同時，台灣大學已於2020年宣布預計於2028年達碳中和50%，且於2048年達到100%，希望結合學校與在地企業資源，協助區域環境再造與環境教育。

Gogoro表示，近年來透過Gogoro Network的完整生態系，已經成功啟動「油轉電」的智慧換電新時代，很高興此次能夠攜手台灣大學一同為環境永續盡一份心力，並且在「油轉電」的過程中，善盡企業社會責任。

台灣大學表示，為達成碳中和目標，交通電力化是本校著重的策略之一。本次能與Gogoro合作，將產業界的技術與觀點帶入校園，以研究、教學、活動等形式進行交流，共同推動永續未來。

「Gogoro x NTU校園永續治理計畫」的課程合作項目，台灣大學預計於111學年開設「永續治理與影響力」課程，從不同面向認識永續生活的推廣與教育，並在課程中安排Gogoro品牌代表擔任客座講師，以實務經驗分享企業推動永續發展的經驗；此外，Gogoro還提供企業實習機會，讓參與學生更進一步了解台灣綠電環境和ESG報告實際應用方案。

積極投入產業研究及人才培育是產學合作最重要的核心目標，此次計畫也包含「台大ESG永續校園學生創意競賽」，讓參與的學生團隊以永續發展為主題，發想台大現有校園永續問題及具體解決方案，Gogoro作為協辦單位將提供特別獎智慧電動機車一台以及至Gogoro實習一年的機會。

Gogoro用創新改變環境，並以市場實踐經驗回饋社會，推動至今已累積超過47萬名用戶，累積騎行的總里程數已減少4.44億公斤的二氧化碳排放，等同於1699座台北市大安森林公園的二氧化碳吸附能力，希望透過選擇電動運具有效降低城市內空氣污染，並透過再生能源的使用，讓使用者選擇更加潔淨的電動化運具，幫助城市邁向淨零排放時代。