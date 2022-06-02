俄烏衝突爆發3個月已來，全球已大約有20多個國家地區相繼發布農產品的出口禁令，包含小麥、玉米、葵花籽油、大米、糖等，演變成糧食禁令的骨牌效應，更多國家陸續加入糧食保護主義的陣營。據《環球時報》引述多位專家表示，大陸基本口糧完全能實現自給，目前的糧食保護主義風潮不會產生明顯影響。但作為糧食進口大國，對大豆、玉米、油料等廣義糧食的需求，需要大陸進一步在海外拓展進口管道，以規避動盪不安的國際市場帶來的風險。

中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田表示，雖然中國口糧安全沒有問題，但國際糧價暴漲暴跌還是會對中國糧食安全產生不利影響。由於全球糧食貿易的高度壟斷、美元資本的捆綁以及美國芝加哥商品市場定價權等，美國等西方國家把持著全球的糧食市場。

鄭風田認為，大陸目前還在探索全球糧食市場的話語權，鼓勵和支持國內糧食企業走出去，進行糧食倉儲、物流、加工、貿易等國際合作，在國內建立大連和鄭州商品交易所。作為新興的糧食貿易大國，在國際上建立相當的話語權這條路仍比較漫長。