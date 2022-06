臉書母公司Meta營運長、公司第二號人物桑德柏格(Sheryl Sandberg)今天拋出震撼彈,宣布自己將在今秋離職,執行長祖克柏回應稱這是「一個時代的結束」。

法新社報導,現年52歲的桑德柏格一直是美國矽谷最具影響力的女性之一,她協助帶領醜聞纏身的臉書(Facebook)占據廣告主導地位。這個社群媒體巨擘正面臨充滿不確定性的未來和激烈的競爭。

桑德柏格在臉書上寫道,她離開臉書母公司Meta一事將在今年秋天生效,還說她打算保留Meta董事一職。

2008年,桑德柏格以受過哈佛大學教育且主管經驗豐富的身分加入了剛起步的臉書,並帶領臉書朝數十億美元的廣告帝國邁進。

她寫道:「14年之後,書寫我人生下個篇章的時候到了。對於未來會帶來什麼,我無法完全確定,我知道沒有人能確定。」

她的工作和她於2013年出版、關於女性賦權的論著「挺身而進」(Lean In: Women, Work, and the Will to Lead)一書,讓她成為科技菁英界裡的熟面孔。

以線上社群網絡起家的Meta重新自我定位,轉而朝向元宇宙形式的網路虛擬視野發展,然而桑德柏格卻在此時宣布去職消息。

臉書因為遭控一直在製造傷害、將公司的獲利置於用戶隱私之上,甚至不顧社會福祉而形象受損。

此外,諸如短影片平台TikTok、社群網路領英(LinkedIn)、Pinterest,甚至蘋果公司(Apple)都在與臉書爭搶網路用戶市場,而臉書社交平台日益被視為是年齡層較高的族群在使用。

執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)隨後在親自在臉書發文回應:「這是一個時代的結束。經過14年,我的好友兼夥伴桑德柏格即將卸下Meta營運長一職。」

他表示,桑德柏格在公司的主管角色將重新塑造,由曾任多個主管職的奧利文(Javier Olivan)接掌下任營運長。

祖克柏說,下任營運長角色將更傾於傳統,而有別於桑德柏格所擔任的密切二把手角色。

祖克柏表示:「她教會我這麼多事情,且在我人生中重要時刻,無論於公或於私,她時刻相伴。」

他說:「我將懷念與雪柔(桑德柏格)一起經營這間公司的日子。」

路透社報導,桑德柏格在臉書貼文中宣布即將去職後,Meta股價在標準普爾500指數(S&P)出現歷來第二大跌幅,收盤下挫2.6%。