阿雪拼布材料行今年是第2年號召學員與創世一起做公益。（苗栗創世提供／李京昇苗栗傳真）

端午節將至，創世基金會苗栗分院2日跟材料行合作，手作精美造型香包，祈求平安健康，並限量製作100個愛心義賣，盼透過義賣來幫助弱勢。

創世基金會苗栗分院表示，端午習俗上除品嚐粽子、在門上插上菖蒲艾葉，還會為家人戴上祈福香包，含有辟邪、驅瘟、保平安之意。

近來疫情嚴峻，院區堅守防疫，暫停家屬探訪，為讓院民及同仁們感受佳節氣息，特別與阿雪拼布材料行合作，手作精美造型香包，贈送院民與同仁，祈求平安健康。

創世基金會苗栗分院指出，阿雪拼布材料行陳雪老師，今年是第2年號召學員，發揮專業手藝，為公益付出，這群美麗手巧的媽媽們，一針一線，用愛心與祝福，縫製出香氣四溢的造型香包，這些精緻的愛心香包每個100元，所得將資助院民。

陳雪說，在人心惶惶的疫情期間，家中掛上一個愛心香包，不僅象徵祈福及保平安，還能實質上幫助到植物人及其家庭，是充滿意義的溫馨善舉。

創世苗栗院陳綠蓉院長表示，今年端午節，雖然家屬無法入院探訪，但院民們都有護理師與同仁相伴，給予24小時，專業的照護與支持。