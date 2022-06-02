澎湃新聞2 日報導，大陸可再生能源領域利多政策密集釋放。大陸國家發改委、國家能源局、財政部等9部門1日聯合印發《「十四五」可再生能源發展規畫》（《規畫》）對外公布。《規畫》錨定碳達峰、碳中和目標，明確了十四五期間可再生能源發展的主要方向與目標，並著力破解行業現存痛點堵點。

按照2025年非化石能源消費比重達到20％左右的要求，《規畫》設置了四方面主要目標，包括可再生能源的總量目標、發電目標、消納目標和非電利用目標。縱覽全文，十四五可再生能源開發利用仍將以可再生能源電力為主：2025年可再生能源年發電量達到3.3兆千瓦時左右，十四五期間發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50％，風電和太陽能發電量實現翻倍。這意味著可再生能源將從原來能源電力消費的增量補充，轉變為能源電力消費增量的主體。

澎湃新聞報導，有別於以往，本次可再生能源發展十四五規畫首次採取九部門聯合印發形式，既是政策規格之高的體現，也折射了當前可再生能源利用要實現「既大規模開發、也高水準消納、更保障電力穩定可靠供應」，必須倚賴於能源、財政、自然資源、生態環境、住建、農業農村等主管部門之間的協同機制。

《規畫》提出，十四五可再生能源發展將呈現新特徵。一是大規模發展，在跨越式發展基礎上，進一步加快提高發電裝機占比；二是高比例發展，由能源電力消費增量補充轉為增量主體，在能源電力消費中的占比快速提升；三是市場化發展，由補貼支撐發展轉為平價低價發展，由政策驅動發展轉為市場驅動發展；四是高品質發展，既大規模開發、也高水準消納、更保障電力穩定可靠供應。我國可再生能源將進一步引領能源生產和消費革命的主流方向，發揮能源綠色低碳轉型的主導作用，為實現碳達峰、碳中和目標提供主力支撐。

可再生能源包括水能、風能、太陽能、生物質能、地熱能和海洋能。考慮到資源條件、技術成熟度、經濟性及建設周期等因素，風電、太陽能發電將挑起十四五可再生能源發電增量的大梁。

中國在2020年作出承諾，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現碳中和，明確2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。據大陸國家能源局資料，截至2020年底，全國風電、太陽能發電累計裝機達5.3億千瓦，以此推算，十四五期間風電、光伏發電的新增裝機空間至少6.7億千瓦。