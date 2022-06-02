創意(3443)今(2)日除息，每股配發現金股利7元，開盤參考價559元，今早盤股價強勢，開盤僅花2分鐘即完成填息，惟盤中股價翻黑，午盤跌幅一度擴大到3%。創意今年受惠NRE(委託設計)接單暢旺，營運動能顯著，不僅第二季將相較第一季成長，營收也將緒勢挑戰季季高。

創意今年營運展望樂觀，先前預估營收年增雙位數、可達20%以上，法人圈甚至傳出已經上修到年增30%以上，也使得創意在台股面臨修正壓力下，股價反而一路強勢，除息前夕最高站上585元。

創意首季營運表現優於預期，每股淨利4.07元，第二季可望維持成長態勢，受惠7奈米及5奈米AI晶片NRE開案量明顯成長，預計第二季營收較第一季增個位數，其中NRE(委託設計)預估季增雙位數，Turnkey(量產)預估持平至個位數成長，第二季毛利率將較第一季微幅提升，獲利部分，儘管費用支出增加，但第二季獲利也將優於首季，營運展望樂觀，有機會挑戰季季墊高。