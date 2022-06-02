近期裝潢蟑螂案件頻傳，3名被害人今（2日）齊聚於立法院舉行記者會，痛批詐騙蟑螂毀了自己的第一間房，由於現在的法令有漏洞，讓裝潢蟑螂們可以逍遙法外。（葉書宏攝）

近期裝潢蟑螂案件頻傳，3名被害人今（2日）齊聚於立法院舉行記者會，痛批詐騙蟑螂毀了自己的第一間房，由於現在的法令有漏洞，讓裝潢蟑螂們可以逍遙法外。據民代統計，已超過18人連署、被騙超過2000萬元，呼籲民眾裝潢時要小心謹慎，同時可使用銀行履約保證制度等多重保障機制。

被害人指控，裝潢蟑螂是連續詐騙，經她了解這3個月就收了336萬元，裝潢蟑螂處於脫產的狀態，專走法律漏洞，提供的匯款的戶頭都是人頭戶，要求匯到5個不同帳戶，這是最新的詐騙方式，盼政府可以重視。

高雄市議員黃捷表示，裝潢蟑螂是預謀性犯案，很明顯意圖要詐財，在法律上卻有漏洞，如今受害者愈來愈多，已超過18人連署、被騙超過2000萬元，業者分三期工程，第一階段如期拆除先取得被害人信任，第二期工程再要求被害人先付款後置之不理，或加碼要求更多的款項，再預支第三期工程款，民眾付款後工程行卻不繼續施工，民眾才驚覺受騙上當。

此外，民眾要提出詐欺告訴卻很難成立，業者會稱第一期已經施工，這種詐騙手法對於民眾非常不利，除了提醒民眾要捍衛權益外，也希望有更好的方式可以保障民眾權益。業者施工到一半就落跑，現場宛如廢墟！拿了錢就捲款潛逃，受害住戶家中隨處可見。

民進黨立委許智傑表示，營建署有室內裝修業者登記查詢系統，但無法得知業者是否有重大違法過失等紀錄，導致普遍民眾使用率極低，亦無法保障民眾權益。

他說，要求內政部應加強宣傳「建築物室內裝修定型化契約範本」，供民眾下載使用，要提醒民眾可使用銀行履約保證制度等多重保障機制，以維護自身權益，避免更多裝潢蟑螂案件發生；法律問題也會跟法務部反映，如：有民眾借款簽下10張本票，但只要還了1張就不構成詐欺，這變成法律漏洞。

民進黨立委林楚茵說，這是另外一種型態的詐騙，利用知識、專業上的落差，就會掉進詐騙裝潢的陷阱，擁有一個房子不容易，這是中央、地方都要聯手面對的問題：業者已經利用政府的漏洞來進行詐騙的行為。