國民黨高市黨部副主委曹桓榮勤跑38區，一步一腳印累計選戰能量。（柯宗緯翻攝）

孫文學校總校長張亞中動作頻頻，勤跑高雄基層請益。（柯宗緯翻攝）

國民黨主席朱立倫訪美，短期內國民黨高雄市長人選仍難產，但有意爭取出線的各路人馬持續鴨子划水。國民黨高市黨部副主委曹桓榮近來在市區街頭電視牆，強打端午祝賀廣告，爭取曝光度。孫文學校總校長張亞中則動作頻頻，勤跑高雄基層請益。

曹桓榮今年農曆年前後就在市區十大路口電子看板拜年，被視為參選起手式，他雖尚未正式宣布參選，但已悄悄布局良久，走遍高雄38個行政區，積蓄選戰能量，這次同樣選在端午佳節在高雄瑞豐夜市等路口掛電子看板祝賀，他在臉書公布此訊息，支持者回應熱絡，也有人喊要前立委柯志恩別空降來選，力挺曹桓榮參選到底。

曹桓榮表示，適逢端午佳節假期將至，但因高雄市目前新冠疫情持續延燒，連續幾日確診案例破萬加上遠距教學繼續延長至6月12日；參與群眾活動實有顧慮，因此他特別藉此方式向諸多好友及市民鄉親祝福佳節愉快喜樂平安，並提醒市民鄉親注意自身防疫安全。

另方面，張亞中則馬不停蹄勤跑基層請益，他近日向地方里長、公協會、人民團體等交流，日前也與來自各行各業的高雄小市民座談，聆聽他們對於高雄地方建設的需要。張亞中說，小市民們對於高雄的政治現況非常無奈，期盼高雄能更好。

目前僅國民黨中央委員孫健萍正式宣布參選高雄市長，前立委柯志恩日前傳出將被徵召，但柯志恩多次委婉說「以在地優先」，近日上廣播也強調，目前也僅止於被提起，沒有任何進一步發展。

另高市資深議員陳麗娜有5連霸資歷，年底卻不競選連任，被指有意更上一層樓。至於高市議會國民黨團總召童燕珍等在地議員力拱的前高市副市長李四川則心意堅定，表明無意參選高雄市長。