張姓督察酒駕，在仁武區發生交通事故。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警局一名三線一督察涉嫌酒駕，在仁武區開車自撞安全島，酒測值超標。高市警察局立刻記一大過懲處並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等，強調並追究相關人員考核監督責任。據悉，因張姓督察今年2月調任到高雄，若是考核監督未滿4個月，可免除懲處，但督察長仍自請處分記過1次，副局長也會被追究責任。

犯下「警察天條」的高雄市警局一名三線一張姓督察，5月30日晚間與友人喝完酒後，竟知法犯法，酒後開車，行經仁武區和平路二段發生自撞路旁安全島，事情才曝光，酒測值高達1.0MG／L，事後市警局也祭出重懲，依《警察人員駕車安全考核實施要點》規定，記一大過懲處並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲。

但不少基層員警議論紛紛，質疑負責監督責任主官管難道不用被懲處？由於張姓督察今年2月才剛從臺南市政府警察局督察調任到高雄市警察局督察，根據《警察人員獎懲標準》第9條，考核監督未滿4個月，可免除懲處。

不過，高雄市警察局仍依照《警察人員違法亂紀考核監督責任懲處基準表》規定，第一層主管考核人督察長葉明潭自請處分記過1次、第二層業管副局長趙瑞華也將被追究責任。

另外，針對高雄市長陳其邁曾宣示高雄市員警酒駕累犯記兩大過原則，警局表示，這是針對酒駕累犯加重一次記2大過免職處分，針對警政署警察人員駕車安全考核實施要點規定，對非勤務中酒駕未致人死或重傷記1大過處分，該名張姓督察為初犯，酒駕行為發生後警察局也迅速召開考績會。

比較起2019年雄市六龜警分局桃源分駐所張姓員警，是於備勤時公然飲酒，之後還駕駛警用巡邏車外出，結果不慎自撞山壁，酒測值高達0.79MG／L，才被依違反公共危險罪移送法辦，之後考績委員會以「言行不檢」，一次記兩大過將張員免職，強調兩案不同。