國民黨桃園市長參選人張善政（左）請益之旅來到大園區，向前立委陳根德（右）請益。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今日第二站前往桃園大園區，拜訪漁會和農會後，赴仁壽宮參拜，向前立委陳根德、前桃機董事長郭蔡文等人請益。針對羅智強今發文透露，下周將公布下一步動向，張表示，期待將來和羅攜手為桃園打拚。

目前張善政在桃園沿海已跑3區，對於這些地區有何看法？他表示，大園航空城有拆遷問題，觀音有電廠造成環境污染問題，他都很專注聆聽地方意見，未來會針對各區議題有很好的配套，紓解鄉親的疑慮。

陳根德提到，他擔任立委時，張善政任行政院長，當時的施政績效是歷任民意支持度最高，無論是行事原則或態度，都是真正的執行家，所以張是非常適合桃園未來發展的市長。

另針對前台北市議員羅智強今早貼文提及「下周會公布，桃園市長選舉要不要繼續走下去」，張善政回應，羅是他非常敬佩的朋友，且對桃園的奉獻最近大家都有感受到，他和羅同樣抱持為桃園奉獻的心，將來很期待和羅互相攜手為桃園打拚。