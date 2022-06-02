勞動部近日檢討勞基法84-1條（責任制）適用對象，此次針對台北市政府新聞處、採訪車駕駛及公營事業單位國會聯絡人等檢討，並認定可用其他方式代替，勞動基準諮詢會委員也傾向廢除適用。

據統計，台北市政府新聞處、採訪車駕駛及公營事業單位國會聯絡人，僅有1名攝影師經地方政府許可在案，勞動部條件司司長黃維琛表示，台北市表示現行採訪車駕駛已回歸統一調度較無勞基法84-1條需求，但台北市政府認為攝影師等部份會遇到如休息日、例假日調整等，但勞動部指出「公務機構可適用4周彈性工時」，且檢視近年紀錄，鮮少有單月加班工時超過40小時，就算超過單月40小時上限也可使用勞基法但書單月加班上限可至54小時，認為其他規定已足夠調整因應，因此台北市新聞處攝影師及採訪車駕駛等朝向廢止。

至於公營事業國會聯絡人則因近10年均無法核備，黃維琛說，過去部分部會考量所屬公營事業國會聯絡人會在假日有工作需求，但與交通部、經濟部、財政部等有公營事業的部會討論，均提及現行公營事業中的國會聯絡人，並未申請適用勞基法84-1，因此目前也傾向廢除。