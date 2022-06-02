嘉義市宣信國小新任校長謝聖雅。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市港坪國小校長郭明聰連任。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市2日辦理國小校長遴選，嘉北國小新任校長侯怡如、宣信國小新任校長謝聖雅，港坪國小校長郭明聰連任，而先前因治理校務有爭議而下台的趙姓前校長有報名，但遴選前撤回，視為棄權，市府表示，包括志航及文雅國小2位校長，5位校長自8月1日就任生效。

侯怡如的辦學理念是「樂學嘉北啟航，邁向國際領航」，讓孩子們成為有活力、樂學習、好品格及展卓越的國際小公民。

謝聖雅表示，他畢業於屏東師大視覺藝術教育研究所，同時擁有化工及造紙的背景，以「思考展創意」為辦學主旨，將培養孩子的創新力、公民力、跨域力及資訊力。

郭明聰表示，辦學理念是以學生為主體，透過環境議題，再以反思、行動及關懷、溝通及合作、運算思維來培育孩子具有生態環境的世界公民素養。

市府教育處表示，今天遴選出來的3位校長及第1梯次已遴選出來的志航國小校長鄭宛鈺、文雅國小校長黃金木，共5位校長將於8月1日就任。