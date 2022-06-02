趙詠華分享人生低潮，爆發憂鬱症。（年代提供）

趙詠華演唱《最浪漫的事》等經典歌曲。（年代提供）

歌后趙詠華近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，當年以一首《最浪漫的事》紅遍歌壇，至今仍是許多人改編、翻唱的首選，趙詠華透露，2008年遭遇離婚打擊，加上看著唱片公司一家家收掉，導致自己沒有版稅可拿，收入大幅減少，雙重打擊下的她不幸罹患憂鬱症，當時覺得「人生被瞬間關掉」。

談起家庭背景，單親的她跟著媽媽一起生活，直到國中才知道自己有一個「豪門爸爸」，對他有著許多不諒解，覺得對方並沒有盡到養育的責任，就是一個「毫無緣份的捐精者」毫無緣份可言；但長大後漸漸開始釋懷，坦然的說「這樣會比較輕鬆一點，過去就讓它過去」。

趙詠華在小學就灌錄《無敵鐵金剛》、《小天使》等多部卡通歌曲，成為許多人心中的經典回憶，21歲出道至今，發行22張國語專輯，90年代更唱紅《求婚》、《最浪漫的事》等膾炙人口的歌曲。談到低潮期，趙詠華透露，當時婚姻失敗將她徹底擊垮，再加上唱片公司一家家的收掉，靠版稅過日子的她瞬間沒了收入，覺得「自己存活下來到底有什麼意義」，這些打擊導致她罹患憂鬱症，發作時甚至不出門、不吃、不接電話，斷絕所有與外界的連繫，一個人躲在角落發抖，所幸最後她靠著朋友的支持和信仰才走過人生低潮期。

趙詠華在節目中與新一代創作歌手魏嘉瑩重新詮釋經典歌曲《最浪漫的事》，這新穎的組合也讓原唱趙詠華興奮的說：「是不是想也沒想到我們會湊在一起！」