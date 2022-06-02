南僑(1702)首季受原物料飆漲但無法完全轉嫁成本影響下，獲利受到干擾，南僑總經理李勘文指出，上海已經解封，第4季又是油脂傳統旺季，今年下半年營運表現將優於上半年。

大陸地區占南僑整體銷售比重大約6成，今年初大陸地區包括上海等地實施封城管控，南僑營運受到影響，昨(1)日上海結束封城，李勘文指出，封城解禁後，營運受到的衝擊將會變小，再加上第4季進入傳統旺季，對下半年營運有信心可望優於上半年。

南僑第一季營收47.65億元，年增2.2%，但在俄烏戰爭推升農糧原物料價格大幅上漲及運價飆漲下，推升原物料價格飆漲，由於無法完全轉嫁成本，南僑首季稅後盈餘1.85億元，年減33.98%，每股盈餘(EPS)0.75元。

南僑將在油脂、稻米、麵粉乳製品上 持續研發加碼投資，目前食品營收已超過全集團營收的97%，未來更加緊投入以滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品，是事業部未來的發展目標。

因應後疫情時代及數位時代來臨，南僑關注生活型態的轉變，旗下的油脂、麵食、米食、冰品、餐飲及洗劑資源相關的產業，將提供多元面向解決、日常生活所需為前提，同時將掌握消費者消費型態的轉變，經濟市場的瞬息萬變，將以更細膩敏銳的執行力，開創企業新局。