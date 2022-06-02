高雄一名45歲的李姓男子，日前騎車違規跨越雙黃線，被員警盯上準備上前攔查，未料他不願配合，油門一催逃離，邊逃過程還邊丟了2小包不明物體，以為警方沒看到，但還是全都被錄下，他壓制後回頭找這2小包果然都是毒品，訊後被依法移送。

小港分局交通分隊警員5月30日19時15分許，行經小港區學府路168巷口時，發現一台重機車違規跨越雙黃線騎乘，準備要上前攔查，但該名45歲的李男卻猛催油門，加速逃逸，2名員警尾隨蒐沿途鳴笛按喇叭，追了一段路李男自知難逃法網，乖乖停下就範。

不過，其實李男邊逃過程中，竟沿途丟棄2包可疑的夾鏈袋，雖然小小包的，但早就被員警發現，將人壓制後，立刻帶著李男返回查看，果然是1包海洛英及安非他命，立即依法逮捕偵辦。

經警方了解，李男已將近20幾年未曾再有施用毒品行為，自稱因近期工作不穩定，經濟壓力相當大，所以才會禁不起誘惑施用毒品，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。