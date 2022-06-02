星座運勢網站「星座巫師」公布12星座模範男友排行榜，倒數三名是雙子座、水瓶座、巨蟹座，交往起來讓女友心很累，前三名是天秤座、獅子座、雙魚座，寵戀人不手軟，又能給另一半安全感，完全是公認的模範男友。

▍第十二名：雙子座

雙子男交往的時候很甜蜜，不過他們太容易喜新厭舊，相處久了又會開始吃碗裡看碗外，變成中央空調，讓女友萌生分手念頭。

▍第十一名：水瓶座

水瓶男很聰明，邏輯很強，但思想跳躍，讓女友難以理解，太過活在自己的世界裡，相處起來令人心累。

▍第十名：巨蟹座

巨蟹男雖然很溫柔體貼，但不太可靠，遇事總想逃避，又容易隨波逐流，沒有主見，顯得男友力不足。

▍第九名：白羊座

白羊男有正義感，性格開朗活潑，相處起來很輕鬆，在愛情裡很寵愛另一半，但有時太粗枝大葉，不夠細心，常常忽略女友的情緒變化，因此扣分不少。

▍第八名：金牛座

金牛男很可靠，滿心想著賺錢，沒什麼花心的想法，和他們在一起會感到很安心，但缺乏浪漫細胞，交往久了容易感到枯燥乏味。

▍第七名：摩羯座

摩羯男做事認真，在感情中很專一，對戀人非常深情，但在愛情中比較被動，讓另一半很難察覺他們的用情至深。

▍第六名：天蠍座

天蠍男非常專情，只要認定對方，就會非常用心對待這段感情，完全不需擔心他們出軌。不過天蠍男獨佔慾很強，很愛吃醋，有時會讓女友感到不小的壓力。

▍第五名：處女座

處女男認真工作，每天要求自己不斷進步，顯得很可靠，他們面對感情有潔癖，和異性相處絕對會好好拿捏分寸，不讓另一半擔心，只要不嫌他們囉嗦，就是很棒的交往對象。

▍第四名：射手座

射手座性格樂觀，又很會說甜言蜜語，交往時非常溫柔，讓女友感到滿滿的愛意，同時又具有男友力，在女友脆弱時當對方的靠山，是公認的好男友。

▍第三名：雙魚座

雙魚男很重視愛情，願意為了戀人付出一切，甚至犧牲重要的東西也在所不惜，只要能滿足對方，一切就值得了。

▍第二名：獅子座

獅子男就是傳說中的霸道總裁，雖然有點大男人主義，但是會把照顧戀人當成自己的責任，女友什麼都不用做，只要在原地等著被寵愛就可以了。

▍第一名：天秤座

天秤男顏值高、氣質好，又會打扮，說話得體，一起出門讓女生很有面子，而且他們能給另一半滿滿的安全感，是公認的模範男友。