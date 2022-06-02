午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（2日）針對13縣市發布大雨特報，南投、宜蘭地區、基隆北海岸及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報縣市：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣 。

13縣市大雨特報 。（圖／氣象局）

氣象局也針對新北市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 30 分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局針對5縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝自氣象局）

另今天中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷為黃色燈號，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。