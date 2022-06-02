2016年擔任衛生福利部桃園醫院值班的醫師的卓姓女子，因違反醫院值班制度無故離開，導致住院的吳姓病患延誤救治成為植物人，醫院與家屬600萬元和解後，提告向卓女請求按比例分擔，台北地方法院判決，卓女須給付128萬4000元。可上訴。

醫院提告指稱，吳姓病患在2016年2月26日因病住院，但卓女無故離開值班場所，致使吳發生胃部不適且無法喘氣之症狀時，住院病房現場並無醫師得給予協助，且值班護理人員試圖通知卓，但因卓女告並未保持聯繫之暢通，未能及時返回病房提供醫療救護。

醫院表示，最後吳因錯失黃金救治時間，因缺氧性腦部病變而成為植物人，吳的家屬提告後，與醫院以600萬元調解成立並賠償，經醫療糾紛開會討論責任等級後，決議判定卓女負擔之責任比例為21.4％即128萬4000元，卓女須給付給醫院。

台北地院審理後認為，卓女未依規定在接獲護理師聯繫後20分鐘內返回病房，有故意違反工作規則之情，且造成吳姓病串及其家屬以此為由提告求償，卓女須依與醫院的勞動契約約定，負賠償責任，判給付128萬4000元。