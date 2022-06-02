行政院昨晚宣布，台灣與美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，在野黨質疑，台灣開放萊豬、日本福島食品進口，新的倡議卻沒有實質協定，痛批又是「大內宣」。對此，行政院發言人羅秉成表示，去台美較像是互相探尋，像是諮商性質，這次是正式啟動談判，貿易倡議是啟動談判的重要關鍵，「不會是空中樓閣，已經踏上第一階」，後續效應可促成跟美國簽署一個或多個協議，包括BTA及促成其他經貿組織加入。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會指出，美啟動貿易倡議是突破性進展，政府解決許多障礙才達成這樣的目標，例如開放符合國際標準的萊劑豬肉進口和開放日本福島食品。

蘇貞昌說，這次嶄新的倡議不僅為簽署台美經貿協定擘畫完整路徑圖，有助台美經貿發展更全面、實質，更是對台灣爭取加入CPTPP及印太經濟架構IPEF等區域貿易整合有助益。

羅秉成說明，台美21世紀貿易倡議在TIFA架構下，經過長時間密切、頻繁對話促成的成果，台美21世紀貿易倡議，是啟動談判的重要關鍵。

台美21世紀貿易倡議被視為台美經貿重大突破，是否算是突破一中原則，過程中是否有第三方干預。羅秉成說，討論過程沒有第三方干涉，也不樂見太多政治干預，這樣的經貿關係建立、深化，有助於亞太地區的穩定。

羅秉成表示，台灣只有在經貿關係、國際愈加緊密時，國家黨防禦才能更加穩故，國際經貿地位更加重要，各國更加平等對待、關係綿密，也等於國安防護網的綿密，因為一旦台灣受到影響，其他國家都會受到影響。