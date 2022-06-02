《經濟參考報》2日報導，大陸工信部數據顯示，中國大數據產業規模快速增長，大數據產業鏈初步形成。十三五時期，大數據產業年均複合增長率超過30％，2021年產業規模突破1.3兆元（人民幣，下同）。同時，圍繞進一步促進數據要素高效合規流通使用，推進數據資源整合和開放共用，多部門正積極展開部署，充分挖掘數據要素價值。

業內人士指出，隨著大陸《數據安全法》、《個人資料保護法》等法律法規施行，中國數據市場進入合規發展的新階段，數據安全、隱私保護成為重要共識，安全高效的統一數據大市場開始構建。

近年來，中國大數據產業發展步入快車道，數據資源開發利用初見成效。

大陸中央網信辦副主任曹淑敏表示，近5年大陸省級公共數據開放平台從5個增至24個，開放的有效數據集從8398個增至近25萬個。

曹淑敏表示，中國數據領域還存在權屬制度缺失、流通規則不明、數據治理缺乏統籌等問題，需要加快建立完善數據權屬、流通、交易等基礎制度，推動數據開放開發和價值釋放，助力高品質數位經濟發展。

在數據價值日益凸顯的同時，數據安全問題也備受關注。

奇安信集團董事長齊向東表示，在龐大複雜的場景下，數據的全生命周期都面臨巨大的安全風險。不少企業機構的數據處在「裸奔」狀態，重要數據資產的基礎防護都不到位，包括特權帳號管理薄弱、許可權控制措施不力、風險感知能力缺失等，這是數據安全的首要問題。

齊向東表示，隨著「東數西算」的推進，算力需求更大，數據流通節點和數據量更多，東西部協同聯動，對數據安全防護水準的要求也會更高。

值得關注的是，相關部門將進一步健全數據安全治理體系。

業內人士看來，在保證數據安全前提下促進數據要素有序流動與高效釋放，是數據市場健康發展的核心問題。

中國資訊通信研究院副院長魏亮認為，當前數據保護重點從相對靜態的保障數據交互安全，向保障動態的數據要素流轉安全轉變。在此背景下，同態加密、差分隱私等技術為化解數據利用與數據保護之間的矛盾提供了有力支撐。