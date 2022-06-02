今天在大聯盟場上海盜以8：4戰勝道奇，取得對戰3連勝，本場比賽值得注意的焦點是我國好手張育成再次先發，擔任第7棒指定打擊，雖然3打數仍未擊出安打且吞下2次三振，但在6局打擊時遭觸身球保送上壘，是他本季在大聯盟首度踏上壘包，可惜下一棒隊友未擊出安打，他無緣繼續往前進。

張育成連兩天代表新球隊海盜先發出賽，昨天擔任第6棒指定打擊，4打數無安打吞3K，今天調動到第7棒，3打數無安打吞2K。今天他在第2局首度登場，選到1好1壞後揮棒擊出高飛球遭接殺，4局上陣被85.2 mph滑球三振，6局1好1壞時連續擊出3顆界外球，接著被95.5 mph四縫線快速球擊中右手臂，靠觸身球首度上壘。

下一棒隊友馬卡諾(Tucupita Marcano)擊出滾地球被刺殺出局，張育成無緣往前推進。不過海盜今天的打線火力旺盛，靠9安打高效拿到8分，首局就先馳得點拿1分，5局外野手萊諾斯(Bryan Reynolds)轟出2分炮拉開比數，8局卡斯楚(Rodolfo Castro)再敲2分炮，9局則靠2支安打攻下3分，奠定比賽勝基，目前拉出一波3連勝。