電動工具機大廠鑽全去年EPS為3.37元，2日股東會通過每股配發現金股利2.40元，現金股利配發率71.22％。鑽全目前訂單能見度看到第三季，還有產能可以接急單。鑽全董事長賴伯彥指出，鑽全去年營運表現不錯，目前看來，第二季營運與去年同期不會相差太大，下半年變數太多，期待今年營運至少與去年持平。

鑽全前董事長賴明達去年病逝後，賴明達長子賴伯彥出任董事長兼總經理，今年首日挑大樑主持股東會，會中承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案等議案，去年合併營收44.85億元、淨利歸屬母公司業主4.71億元、EPS為3.37元，會中通過每股配發現金股利2.4元。

鑽全營業報告書提到，鑽全去年在歐美市場居家建築修繕、車用維護及自行車零件等主要產品，都有不錯的表現。今年會更加積極拓展開發新產品及客群，期許未來一年有更亮眼的表現。

鑽全第一季合併營收達11.74億元、營業利益2.05億元，認列匯兌利益5千多萬元挹注、本期淨利2.07億元、EPS為1.49元；前四月合併營收15.35億元，年增5.96％。鑽全指出，鑽全自行車零件訂單滿載，車用工具今年接單穩定，氣動釘槍方面，去年DIY氣動釘槍因宅經濟而受益，今年DIY氣動釘槍客戶需要去化庫存，需求趨緩，工業及專業級氣動釘槍客戶需求穩定，下半年變數多，今年營運希望至少與去年持平。