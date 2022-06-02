生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，因涉嫌掏空資產8億元，二審判刑9年6月，但她去年另因北市復興南路豪宅附近1筆農地挨告，她僅有1／192的土地持分，卻擅自雇工闖入剷掉農作物，還破壞農舍屋頂，佃農不滿種植的蔬果香草及農舍被破壞，控告孫毀損，台北地檢署2日起訴孫。

孫女身兼大西洋飲料前總經理、國信食品、旭順食品負責人，被控與財務會計鍾素娥2017年以土地買賣假發票侵占掏空大西洋公司，一度遭羈押，目前仍需定期赴派出所報到，高院今年4月依《證交法》判孫9年6月徒刑。

檢方調查，孫在015年4月透過法拍方式，買到她位於復興南路豪宅附近的1筆土地持份，該土地是375減租時期登記有案的農地，面積僅約15.3平方公尺(4.6坪)，孫僅獲其中1／192的持分，換算下來，僅持有約0.024坪。

依據375減租政策，佃農可用低價租地，但須有持續耕種事實，區公所在得知土地持分有異動後，曾通知孫女該地仍由許家第3代周姓婦人合法佃農耕作。

但去年11月7日，孫雇工把土地周圍的鐵皮 圍籬通道門拓寬，讓山貓等機具進入，剷平農地上作物，還拆了地上的磚造農舍屋頂，周婦憤而提告。檢方調查時，孫供稱她是地主，見土地髒亂，屋內有蟑螂，雇工清理並不違法。

檢方發現，該農地被北市衛生局列為病媒蚊熱區，定期稽查追蹤，當地里長證稱農地沒有雜亂情形，且孫不是未擁有土地全部，卻擅自雇工破壞農地上的蔬果香草及農舍，依毀損罪起訴孫。