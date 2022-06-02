大宇資(6111)4月22日取得安瑞-KY(3664)44％股權，主要看好資安市場的發展，尤其在新興市場印度、中東、非洲表現不錯。安瑞目標今年第三季虧損收斂，第四季開始拚獲利。同時，安瑞子公司zentry將在美國啟動募資，第一輪籌資金額預計2000萬美元，未來希望在美掛牌。

安瑞董事長連建欽指出，資安市場越來越重要，安瑞先前在大陸業績不錯，但大陸對資安的管控嚴格，2017年出售大陸子公司，專注其他海外市場。

目前印度、日本是兩大營收主要來源，印度有來自中東、肯亞、阿爾及利雅等非洲業務，同時，研發部分在印度，約80名員工，加上日本分公司，公司約130人，接下來會登記台灣子公司，發展台灣在地業務。下半年會進行增資，並著手併購其他資安技術公司。

安瑞第一季稅後虧損0.75億元，每股虧損1.5元。主要由於晶片缺貨，造成伺服器網通設備廠商缺貨，導致資安產品無法出貨，另外，板卡缺貨也是問題。原本下半年營運優於上半年，希望第三季虧損收斂，目標第四季轉盈，安瑞接下來會找台灣的合作廠商，不在美國做製造。

此外，安瑞另一虧損來自美國子公司zentry開發zero trust零信任技術，該子公司資本額1300萬美元，安瑞百分百持股，將在美國啟動募資計畫，第一輪募資籌資約2000萬美元，引進新的股東，安瑞不排除降低持股到49％，未來朝海外掛牌前進。