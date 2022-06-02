張姓督察酒駕，在仁武區發生交通事故。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警局三線一星張姓督察5月30日酒駕自撞安全島，事後被記一大過懲處，降調專員。不過，網友挖出高雄市長陳其邁2020年曾說過「警察酒駕記2大過」，遭疑是雙標。臉書粉專「Ｗetalk高雄」狠酸，陳其邁團隊又出包，議員參選人黃思學也批「現在是警察局公然打臉市長嗎？」

臉書「靠北警察」今PO文說，高雄市長陳其邁不是說「警察酒駕一律免職」嗎？我大高譚市的市長的話也沒啥公信力嘛，看來也是個見風轉舵的尚書大人囉？「你各位高譚市的市民自己走在路上要小心啊～呵呵喝喝喝….高雄酒駕王國無誤，萬歲！」

「Ｗetalk高雄」則發文提到，陳其邁團隊又出包了，陳其邁說高雄酒駕零容忍、高雄警察酒駕就兩大過免職，「說的多到他自己都記不得了」。更重要的是，張姓督察是高市警察局長黃明昭警大同學，「所以，有關係就沒關係啦」。

「說好的員警酒駕一律免職呢？」議員參選人黃思學質疑，2020年時陳其邁說，未來員警酒駕一律免職，現在是警察局公然打臉市長嗎？他呼籲，高雄員警酒駕一律嚴懲，依照市長兩年前的指示免職，嚴加整頓員警酒駕問題，勿枉勿縱，避免未來再有類似的違紀情形發生，傷害警察的執法威嚴。

陳其邁臉書也遭洗版，網友說「市長酒駕零容忍，決不可以忘記之前高雄發生富少撞死小孩孕母兩屍三命的教訓」、「高雄市警局督察酒駕，市長你如何看待啊，還是這句話只限基層員警？」、「ㄧ樣是酒駕，ㄧ樣是公職人員，身為執法的警察為什麼罰這麼輕，只記一大過改調專員」。

對此，高市警察局急滅火澄清，「兩案不同」，高雄市長陳其邁指的是針對酒駕累犯加重一次記2大過免職處分。至於該名張姓督察為初犯，酒駕行為發生後警察局也迅速召開考績會，記一大過並調降專員，年終考績考列丙等重懲。

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