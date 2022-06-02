民進黨台北市主委吳怡農今日卸任，他今受訪表示，接下來1年多，自己除了回到「壯闊台灣聯盟」工作外，也會全力輔選年底選舉，希望18歲公民權的修憲複決能順利過關，未來2024立委選舉也不會缺席，他也大讚新任主委、現任議員張茂楠公職資歷深，相信市黨部基層服務會越來越好。

今日是吳怡農擔任主委的最後一天，他透露，卸任之後將回到「壯闊台灣聯盟」工作，重心有三，首先是推動國家安全，每月開15至20場的民間緊急應變課程，第二與昨日的台美雙邊貿易協定談判有關，台灣必須盡快開放，跟世界走得更近、提升競爭力，創造下一代的就業機會。

第三是凸顯團結走出疫情的重要性，吳怡農說，他跟壯闊台灣的夥伴最近做了全國性的研究調查，探討如何提高疫苗施打率，來保護社會最脆弱的族群，經濟才有辦法盡快恢復，希望此調查對防疫有幫助。

吳怡農感性表示，很感謝過去這1年有機會為黨員服務，這期間他透過客廳會與市民對話，並透過400人志工團讓心血有機會參與政治，他認為新任主委張茂楠公職資歷很深，從里長到議員已有28年，相信在張的領導下北市黨部的基層服務會越來越好。

對於年底市長選舉情勢，吳認為，這對民進黨會是很大的挑戰，畢竟民進黨籍候選人自1994年起，就沒贏過台北市長選舉，他2年多前面對國民黨立委蔣萬安，當時也是一場艱困的選戰、一開始也不被看好， 吳怡農說，不過只要民進黨大家團結，「並且牢記我們的工作是代表社會大眾，只要我們在最重要的議題上、有勇氣堅持對的立場，並且有解決問題的能力，選民就會給我們機會。」