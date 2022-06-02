開發金(2883)控旗下凱基銀行前董事長魏寶生申請退休後轉戰證券業。富盛證券投顧今天宣布，6月2日起，將由魏寶生擔任富盛證券投顧副董事長一職，副董事長魏寶生參與國內外大型金融機構經營超過30年的實務經驗，具備國際觀及豐富的金融經驗，未來將進一步協助富盛證券投顧深化在台經營及增長資產管理規模之目標。

魏寶生表示，富盛證券投顧自2007年設立迄今，為安盛投資管理亞洲有限公司（AXA Investment Managers）、木星資產管理(Jupiter Asset Management)旗下先機環球系列基金台灣總代理、及Amundi鋒裕匯理在台銷售機構。富盛證券投顧是台灣少數本土金融機構，協助多家國際資產管理公司深耕國內市場的典範。

魏寶生自2016年開始擔任Amundi鋒裕匯理北亞區顧問委員會(North Asia Advisory Board)委員，協助Amundi拓展台灣市場。他表示，富盛證券投顧總代理在台灣核備基金類型多元，將ESG因素納入投資決策，將永續進一步展開，透過ESG風險評估，挑選好的投資標的，此舉有助辨別全球經濟中主要的永續發展趨勢相關風險及機會、善盡企業社會責任，並有助於投資組合的長期表現。基金類型涵蓋新興市場股票、成熟市場股票、非投資等級債、股債混合資產、產業型基金等，基金產品屢獲殊榮，勇奪台灣年度基金大獎，備受基金投資人青睞，富盛證券投顧希望協助台灣投資人達成理財目標，共創更有價值的明天。

魏寶生曾任財政部證券管理委員會科長，主管資產管理與外資的開放，之後升任證券暨期貨管理委員會首任國際組組長，以及第一組（證券發行組）組長，熟稔台灣資本市場的法規與管理制度。