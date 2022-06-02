統一獅隊評估洋炮羅薩傷勢恢復不如預期，無法在短時間頂替獅隊戰力，2日宣布予以解約，將積極尋找第4位洋將，強化獅隊競爭力，這也是各隊中首位「領機票」的洋炮。

中職揮別「彈力球」時代，為了提升火力，除了樂天桃猿外，4支球隊都有找來洋炮助陣，中信兄弟福來喜、富邦悍將霸帝士、味全龍鈦龍及龍德力、獅隊羅薩。

獅隊找來羅薩原本寄望能強化球隊右打攻擊火力，但他在4月8日比賽時跑壘不慎拉傷小腿下二軍休養，5月中曾短暫離台返鄉處理要事，回台歸隊後繼續投入復健訓練，不過獅隊經整體評估後傷勢復原不如預期，無法在短時間頂替獅隊戰力，球隊為強化洋將戰力以應付全年賽事，將予以解約。

獅隊領隊蘇泰安說：「很感謝這段期間羅薩為獅隊的努力，但為了讓球隊能夠在洋將戰力更即時補強，這是一個不得不的決定，目前球隊已經鎖定幾位洋炮，會盡快完成談約，期待在獅隊關鍵時刻能夠強化洋將戰力，達成球隊拿冠軍的最高殊榮。」