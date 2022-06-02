新北中和區確診過世2歲男童「恩恩」的父親，今天到新北市府領取所申請的相關資料，市府重新提供一份相同資料，並隨時提供聲音檔，但他離開市府前並未聽錄音檔。

新北市政府衛生局發言人高詩琪接受中央社記者電訪表示，今天上午已經以雙掛號寄出「恩恩」爸爸所需要的公開資料；由於他也親自到達新北市府，因此，由市府將寄出的資料重新拷貝一份完全相同內容的資料，提供給「恩恩」爸爸親自簽收。恩恩爸爸於下午1時10分許離開市府。

新北市中和2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩爸爸申請調閱求救苦候81分鐘通聯等紀錄，但婉拒和市府代表見面。恩恩的父親並未接聽電話，未能得知其對於資料內容的意見。

確診病逝2歲男童「恩恩」的父親（圖）2日下午在新北市市民廣場舉行記者會表示，對於「關鍵的81分鐘」，新北市政府只提供報案紀錄譯文，相當不合理與不理解，沒有聲音檔比對，怎知是否漏掉關鍵字。（圖/ 中央社）

消防局長黃德清告訴中央社記者，據其瞭解，恩恩父親離開市府時，並未聽取消防局所準備的錄音檔內容。

衛生局說，由於衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清都在新北市議會備詢，獲悉「恩恩」爸爸親自到市府要領取相關申請資料時，由衛生局副局長高淑真接待與說明提供資料內容。

衛生局長陳潤秋今天到市議會備詢前接受聯訪表示，針對恩恩爸爸向衛生局、消防局申請的資料已備妥，其中包括通聯紀錄、橫向聯絡，至於恩恩爸爸要求的與119通話內容則提供逐字稿。

黃德清下午接受中央社記者電訪表示，恩恩爸爸提到的錄音檔，是提供逐字的譯文內容代替；因為119是報案電話涉及個資問題，與1922的服務電話性質不同，因此，將錄音檔逐字譯成文字，多達10幾頁。

黃德清說，這些內容是「恩恩」的父母當時向119打電話報案的內容，如果恩恩爸爸認為逐字譯文有任何疑問，歡迎可以聽取錄音檔內容。他說，原先昨天就是要攜帶錄音檔親自到新竹向恩恩爸爸說明報案內容與處理流程。（編輯：李錫璋）1110602